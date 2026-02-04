Journée des peintres Hameau de Maulnes Cruzy-le-Châtel

Journée des peintres

Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel Yonne

2026-09-12 10:00:00

2026-09-12 18:00:00

2026-09-12

Le temps d’une journée, le Château de Maulnes ouvre ses portes aux artistes et aux curieux pour une immersion au cœur de la création. Dans le cadre exceptionnel de ce monument unique de la Renaissance, peintres amateurs et confirmés poseront leurs chevalets dans les jardins et aux abords du château, pour capturer la lumière, les formes et l’âme du lieu. Les visiteurs pourront flâner entre les œuvres en cours, échanger avec les artistes, et redécouvrir Maulnes sous un nouveau regard, empli de couleurs et d’émotions.

Au programme Peintres en action ! (intérieur et extérieur)?

Exposition de tableaux et sculptures .

Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

