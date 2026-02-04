Soirées couchers de soleil Hameau de Maulnes Cruzy-le-Châtel

Soirées couchers de soleil

Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 05:00:00

fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Suite au succès de l’année dernière, le château de Maulnes renouvelle ses soirées apéros couchers de soleil. Ils auront lieu chaque vendredi de l’été, à partir de 19h.

Chaque soir, comme en 2025, des producteurs viendront présenter leurs spécialités ! .

Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@maulnes.com

