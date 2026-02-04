Soirées couchers de soleil Hameau de Maulnes Cruzy-le-Châtel
Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel Yonne
Tarif : – – EUR
Début : 2026-07-03 05:00:00
fin : 2026-08-07 22:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Suite au succès de l’année dernière, le château de Maulnes renouvelle ses soirées apéros couchers de soleil. Ils auront lieu chaque vendredi de l’été, à partir de 19h.
Chaque soir, comme en 2025, des producteurs viendront présenter leurs spécialités ! .
Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@maulnes.com
