Nuits des étoiles Hameau de Maulnes Cruzy-le-Châtel

Venez vivre la Nuit des étoiles filantes au Château de Maulnes dans l’Yonne !

Le ciel de Maulnes vous attend pour une soirée exceptionnelle d’observation des étoiles. Situé dans un cadre préservé de toute pollution lumineuse, le Château de Maulnes dans l’Yonne, offre un endroit idéal pour découvrir la magie d’un ciel étoilé. Venez profiter de cette expérience unique en famille et laissez-vous guider par des astronomes passionnés !

Au programme planétarium, observation solaire, des astres et des étoiles,, ateliers, présentation du matériel d’observation.

Buvette et foodtrucks sur place. Pique-nique autorisé? .

