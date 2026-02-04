Journées du patrimoine Hameau de Maulnes Cruzy-le-Châtel
Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel Yonne
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
A l’occasion des journées du patrimoine 2026, l’entrée du château sera gratuite pour tous !
Venez profiter d’une exposition de tableaux sur le château de Maulnes réalisé par des peintres amateurs et professionnels et d’un concert le samedi à 15h. .
