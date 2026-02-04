Journées du patrimoine Hameau de Maulnes Cruzy-le-Châtel

Journées du patrimoine

Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des journées du patrimoine 2026, l’entrée du château sera gratuite pour tous !

Venez profiter d’une exposition de tableaux sur le château de Maulnes réalisé par des peintres amateurs et professionnels et d’un concert le samedi à 15h. .

Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du patrimoine

L’événement Journées du patrimoine Cruzy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-02-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)