Halloween Le repaire de Mélusine Hameau de Maulnes Cruzy-le-Châtel

Halloween Le repaire de Mélusine

Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-17

Parcours à énigmes durant les vacances de la Toussaint, du 17 Octobre au 1 er Novembre 2025, Maulnes redevient l’antre de la maléfique fée Mélusine. Muni d’un carnet de jeu, adapté à votre âge, venez résoudre les mystères du château de Maulnes. .

Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@maulnes.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Halloween Le repaire de Mélusine

L’événement Halloween Le repaire de Mélusine Cruzy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-02-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)