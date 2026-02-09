Halloween Le repaire de Mélusine Hameau de Maulnes Cruzy-le-Châtel
Halloween Le repaire de Mélusine Hameau de Maulnes Cruzy-le-Châtel samedi 17 octobre 2026.
Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel Yonne
Tarif : – – EUR
Début : 2026-10-17
fin : 2026-11-01
2026-10-17
Parcours à énigmes durant les vacances de la Toussaint, du 17 Octobre au 1 er Novembre 2025, Maulnes redevient l'antre de la maléfique fée Mélusine. Muni d'un carnet de jeu, adapté à votre âge, venez résoudre les mystères du château de Maulnes.
Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
