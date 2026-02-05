Rendez-vous aux jardins Hameau de Maulnes Cruzy-le-Châtel
Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel Yonne
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
2026-06-06
En 2025, le projet de réhabilitation des jardins de Maulnes a vu le jour ! L’objectif est d’ installer un jardin Renaissance en cohérence avec la nature environnante afin d’embellir leur château pentagonal. .
Hameau de Maulnes Château de Maulnes Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@maulnes.com
