Découverte des nouvelles réserves, Musée d’art et d’histoire, Langres
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Langres
Informations pratiques
Découverte des nouvelles réserves 19 et 20 septembre Musée d’art et d’histoire Haute-Marne
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Que se cache-t-il dans les réserves des musées de Langres ? Lieu secret, inconnu, mystérieux et dont l’accès n’est offert qu’à quelques chanceux. Pour fêter l’inauguration des nouvelles réserves des musées de Langres, pénétrez en exclusivité dans ce lieu intrigant de la conservation des œuvres d’art.
Musée d’art et d’histoire Place du Centenaire, 52200 Langres, France Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est 0325868686 http://musees-langres.fr Au milieu du parcours et intégrée à l’architecture moderne, la chapelle romane Saint-Didier accueille des statues médiévales d’évêques et de saints.
Que se cache-t-il dans les réserves des musées de Langres ? Lieu secret, inconnu, mystérieux et dont l’accès n’est offert qu’à quelques chanceux. Pour fêter l’inauguration des nouvelles réserves des…
© Musées de Langres
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