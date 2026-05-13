Découverte des œuvres coréennes, Musée Cernuschi, Paris

Découverte des œuvres coréennes Samedi 23 mai, 18h00 Musée Cernuschi Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Découvrez un parcours de médiation inédit, conçu et animé par des étudiants en médiation culturelle, mettant en lumière les œuvres de l’exposition « Coller – Couturer – Nouer » consacrée à l’artiste coréen contemporain Shin Sung-hy, ainsi que les pièces de la collection coréenne du musée.

La visite se clôturera par un atelier de maedup, l’art traditionnel du nœud coréen, permettant de tisser un lien entre la pratique artistique de Shin Sung-hy et cet héritage séculaire.

Musée Cernuschi 7 Avenue Velasquez, 75008 Paris, France Paris 75008 Quartier de l’Europe Paris Île-de-France +33153962150 https://www.cernuschi.paris.fr Musée des arts de l’Asie de Paris, le musée Cernuschi vous ouvre les portes d’un patrimoine exceptionnel, entre héritage millénaire et création contemporaine. Avec près de 15 000 œuvres chinoises, coréennes, japonaises et vietnamiennes, le musée retrace 5000 ans d’histoire au sein d’un parcours chronologique accessible à tous.

Visite commentée de l’exposition « Coller – Couturer – Nouer » de l’artiste coréen contemporain Shin Sung-hy

© Shin Sung-hy, peinture spatiale. 2008. Acrylique sur toile © Fonds d’atelier Shin Sung-hy