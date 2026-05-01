Boussay

Découverte des orchidées

Boussay Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 14:30:00

fin : 2026-05-25 17:30:00

Date(s) :

2026-05-25

Promenade autour de Boussay à la découverte des orchidées, avec Marc Fleury et Susan Walter, sur réservation.

Promenade autour de Boussay à la découverte des orchidées, avec Marc Fleury et Susan Walter, sur réservation. 5 .

Boussay 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 07 48 patrimoinevivant.pvct@gmail.com

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English :

Orchid walk around Boussay, with Marc Fleury and Susan Walter, by reservation.

L’événement Découverte des orchidées Boussay a été mis à jour le 2026-05-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire