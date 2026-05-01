Découverte des orchidées Boussay
Découverte des orchidées Boussay lundi 25 mai 2026.
Boussay
Découverte des orchidées
Boussay Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 14:30:00
fin : 2026-05-25 17:30:00
Date(s) :
2026-05-25
Promenade autour de Boussay à la découverte des orchidées, avec Marc Fleury et Susan Walter, sur réservation.
Promenade autour de Boussay à la découverte des orchidées, avec Marc Fleury et Susan Walter, sur réservation. 5 .
Boussay 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 07 48 patrimoinevivant.pvct@gmail.com
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English :
Orchid walk around Boussay, with Marc Fleury and Susan Walter, by reservation.
L’événement Découverte des orchidées Boussay a été mis à jour le 2026-05-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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