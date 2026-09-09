Découverte des sacs à papote, Médiathèque de Bellevue, Brest

Informations pratiques

Découverte des sacs à papote Samedi 3 octobre, 10h15 Médiathèque de Bellevue Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T11:15:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T11:15:00+02:00

Une histoire à écouter et à faire vivre grâce aux jouets, pour stimuler l’imagination et le plaisir de la lecture.

Pour les enfants de 4-7 ans

Sur réservation.

Atelier parent/enfant ou grand-parent/enfant

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