Découverte des sacs à papote, Médiathèque de Bellevue, Brest
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Bellevue · Brest
Informations pratiques
Découverte des sacs à papote Samedi 3 octobre, 10h15 Médiathèque de Bellevue Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T11:15:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T11:15:00+02:00
Une histoire à écouter et à faire vivre grâce aux jouets, pour stimuler l’imagination et le plaisir de la lecture.
Pour les enfants de 4-7 ans
Sur réservation.
Atelier parent/enfant ou grand-parent/enfant
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Biblis en folie 2026
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