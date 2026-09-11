Découverte des sentiers de l’Etourneau, Les Marais du Vigueirat, Arles

Informations pratiques

Découverte des sentiers de l’Etourneau 19 et 20 septembre Les Marais du Vigueirat Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Accès gratuit au sentiers de l’Etourneau qui regroupent plusieurs sentiers thématiques sur une longueur totale de presque 6km. Pour les familles avec des enfants, venez découvrir le sentier des Cabanes, parcours ludique de 500 mètres entièrement sur pilotis, à la découverte de tous les secrets de Dame Nature, à travers 8 cabanes interactives, destinées à comprendre la nature en s’amusant. Pour une promenade et des observations naturalistes, le sentier de la Palunette d’une longueur de 2 km environ, vous permettra de découvrir des paysages typiquement camarguais et d’observer différentes espèces d’oiseaux à travers 2 observatoires et une plate-forme en hauteur.

Les Marais du Vigueirat Les Marais du Vigueirat Chemin de l’Étourneau 13104 Mas-Thibert Arles 13200 Mas-Thibert Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490987091 https://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/ Site naturel protégé de 1 200 hectares entre le delta du Rhône et la plaine de la Crau, la réserve naturelle des Marais du Vigueirat est l’une des plus vastes propriétés du Conservatoire du littoral en Camargue. Cogérée par la LPO France et la LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur, elle abrite plus de 3 500 espèces animales et végétales, 300 espèces d’oiseaux et 5 manades de taureaux et chevaux. En visite libre sur les sentiers de l’Etourneau, en balade à cheval, en calèche ou à pied dans le cœur de la réserve naturelle, vous prendrez le temps de découvrir la faune et la flore avec un guide naturaliste grâce à nos observatoires et parcours aménagés.

Accès gratuit au sentiers de l’Etourneau qui regroupent plusieurs sentiers thématiques sur une longueur totale de presque 6km.

©-Jean-Luc Moya 2degres.fr