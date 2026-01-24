La Feria du Riz aux arènes L’ Amphithéâtre romain Arles

La Feria du Riz aux arènes

Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2026. L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

2026-09-11

Cette année, la feria sera également goyesque, avec des toreros en costumes d’époque et un décor conçu par un créateur (Christian Lacroix, Lucien Clergue, Claude Viallat, Rudy Ricciotti, Gérard Fromanger etc.).

Pour chaque nouvelle édition un artiste décore les arènes pour la corrida phare de la saison taurine française.



Comme chaque année, la Goyesque d’Arles mêlera différents aspects artistiques et l’accompagnement musical aura une part importante dans la réussite du spectacle.



Programme



VENDREDI 11 SEMPTEMBRE

Après-midi Course camarguaise Concours de manades



SAMEDI 12 SEPTEMBRE

Après-midi La GOYESQUE d’Arles

C’est l’évènement de la temporada française !

6 toros de Jandilla

JUAN ORTEGA ROCA REY -MARCO PÉREZ



DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

Matin Novillada Sans Picador En soutien à l’Ecole Taurine du Pays d’Arles

6 novillos de Jalabert

Cartel à définir



Après-midi Corrida de Toros

6 Toros de Pagès-Mailhan

JUAN LEAL- JOSE GARRIDO DIEGO SAN ROMAN .

L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

This year’s feria will also be goyesque, with bullfighters in period costumes and a decor designed by a designer (Christian Lacroix, Lucien Clergue, Claude Viallat, Rudy Ricciotti, Gérard Fromanger etc.).

