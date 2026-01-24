La Feria du Riz aux arènes L’ Amphithéâtre romain Arles
La Feria du Riz aux arènes L’ Amphithéâtre romain Arles vendredi 11 septembre 2026.
La Feria du Riz aux arènes
Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2026. L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles Bouches-du-Rhône
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13
2026-09-11
Cette année, la feria sera également goyesque, avec des toreros en costumes d’époque et un décor conçu par un créateur (Christian Lacroix, Lucien Clergue, Claude Viallat, Rudy Ricciotti, Gérard Fromanger etc.).
Pour chaque nouvelle édition un artiste décore les arènes pour la corrida phare de la saison taurine française.
Comme chaque année, la Goyesque d’Arles mêlera différents aspects artistiques et l’accompagnement musical aura une part importante dans la réussite du spectacle.
Programme
VENDREDI 11 SEMPTEMBRE
Après-midi Course camarguaise Concours de manades
SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Après-midi La GOYESQUE d’Arles
C’est l’évènement de la temporada française !
6 toros de Jandilla
JUAN ORTEGA ROCA REY -MARCO PÉREZ
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
Matin Novillada Sans Picador En soutien à l’Ecole Taurine du Pays d’Arles
6 novillos de Jalabert
Cartel à définir
Après-midi Corrida de Toros
6 Toros de Pagès-Mailhan
JUAN LEAL- JOSE GARRIDO DIEGO SAN ROMAN .
L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
This year’s feria will also be goyesque, with bullfighters in period costumes and a decor designed by a designer (Christian Lacroix, Lucien Clergue, Claude Viallat, Rudy Ricciotti, Gérard Fromanger etc.).
