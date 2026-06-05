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Découverte des thés du Vietnam Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS

Découverte des thés du Vietnam Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS

Découverte des thés du Vietnam Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement

Adresse : 4 rue Amélie

Ville : 75007 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Tarif : <p>Par mail à contact@sobica.fr</p>

Dans le cadre de l’Eté Solidaire

Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :

Présentation de variétés de thés et dégustation de thé par une commerçante du 7ème.
Le mercredi 24 juin 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit

Par mail à contact@sobica.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-24T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T15:00:00+02:00_2026-06-24T17:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie  75007 PARIS


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