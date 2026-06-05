Découverte des thés du Vietnam Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS

Dans le cadre de l’Eté Solidaire

Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :

Présentation de variétés de thés et dégustation de thé par une commerçante du 7ème.

Le mercredi 24 juin 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Par mail à contact@sobica.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-24T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T15:00:00+02:00_2026-06-24T17:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS



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