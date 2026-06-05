Découverte des thés du Vietnam Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS
Découverte des thés du Vietnam Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS mercredi 24 juin 2026.
Dans le cadre de l’Eté Solidaire
Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :
Présentation de variétés de thés et dégustation de thé par une commerçante du 7ème.
Le mercredi 24 juin 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Par mail à contact@sobica.fr
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-24T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T15:00:00+02:00_2026-06-24T17:00:00+02:00
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS
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