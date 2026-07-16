Découverte des vestiges de l’enceinte romaine de Tours, Bibliothèque d’Histoire de la Touraine, Tours

Informations pratiques

Découverte des vestiges de l’enceinte romaine de Tours 19 et 20 septembre Bibliothèque d’Histoire de la Touraine Indre-et-Loire

Rendez-vous à 14h. Durée 1h30 – Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Édifiée au IVᵉ siècle, dans le cadre d’une stratégie impériale destinée à protéger les cités de l’insécurité qui règne en Gaule à partir de la seconde moitié du IIIᵉ siècle, l’enceinte gallo-romaine de Tours est la mieux conservée du centre de la France. Ce parcours permettra de retrouver, dans le paysage urbain actuel, les vestiges encore visibles de cette construction vieille de 1 700 ans.

Bibliothèque d’Histoire de la Touraine 2 rue des Maures, 37000 Tours Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 64 41 57 http://www.societearcheotouraine.eu [{« type »: « phone », « value »: « 02 47 64 41 57 »}] Le 15 octobre 2022, la Bibliothèque d’Histoire de la Touraine a emménagé 2 rue des Maures, dans un bâtiment acheté à la ville de Tours le 22 juillet 2019 et restauré par la Société archéologique de Touraine.

La nouvelle bibliothèque de la Société comprend trois étages : une salle de lecture au rez-de-chaussée et deux niveaux pour le stockage des livres et revues, ainsi que pour les travaux de recherches.

Elle est largement accessible aux chercheurs, étudiants et à tous ceux qui veulent approfondir leurs connaissances de l’histoire et du patrimoine local. Lignes de bus n° 4, arrêt Château de Tours.

L’enceinte gallo-romaine de Tours est la mieux conservée du centre de la France.

©Societé archéologique de Touraine