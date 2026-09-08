Découverte des vestiges des souterrains de l’ancien chalet de l’observatoire, Espace muséographique temple de Mercure, Orcines
samedi 19 septembre 2026 · Espace muséographique temple de Mercure · Orcines
Informations pratiques
Découverte des vestiges des souterrains de l’ancien chalet de l’observatoire Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Espace muséographique temple de Mercure Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Venez découvrir l’histoire de ces souterrains qui reliaient l’ancien chalet de l’observatoire météo à la maison du gardien (cette dernière étant devenue le musée du temple de Mercure).
Nous vous proposons aussi un voyage dans le temps grâce à des photos, des cartes postales et plein d’autres documents extraits de nos archives. Vous vous apercevrez que le puy de Dôme attire les curieux depuis des générations !
Espace muséographique temple de Mercure Temple de Mercure 63870 Orcines Orcines 63870 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Venez découvrir l’histoire de ces souterrains qui reliaient l’ancien chalet de l’observatoire météo à la maison du gardien (cette dernière étant devenue le musée du temple de Mercure).
© H. Derus
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