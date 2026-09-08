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Découverte des vestiges des souterrains de l’ancien chalet de l’observatoire, Espace muséographique temple de Mercure, Orcines

samedi 19 septembre 2026 · Espace muséographique temple de Mercure · Orcines

Découverte des vestiges des souterrains de l’ancien chalet de l’observatoire, Espace muséographique temple de Mercure, Orcines

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Espace muséographique temple de Mercure
Adresse
Temple de Mercure 63870 Orcines
Ville
63870 Orcines
Département
Puy-de-Dôme

Découverte des vestiges des souterrains de l’ancien chalet de l’observatoire Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Espace muséographique temple de Mercure Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire de ces souterrains qui reliaient l’ancien chalet de l’observatoire météo à la maison du gardien (cette dernière étant devenue le musée du temple de Mercure).
Nous vous proposons aussi un voyage dans le temps grâce à des photos, des cartes postales et plein d’autres documents extraits de nos archives. Vous vous apercevrez que le puy de Dôme attire les curieux depuis des générations !

Espace muséographique temple de Mercure Temple de Mercure 63870 Orcines Orcines 63870 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Venez découvrir l’histoire de ces souterrains qui reliaient l’ancien chalet de l’observatoire météo à la maison du gardien (cette dernière étant devenue le musée du temple de Mercure).

© H. Derus

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