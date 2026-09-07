Visite du temple de Mercure et séance de réalité virtuelle, Espace muséographique temple de Mercure, Orcines

Informations pratiques

Visite du temple de Mercure et séance de réalité virtuelle Vendredi 18 septembre, 11h30, 14h00, 15h00, 16h00 Espace muséographique temple de Mercure Puy-de-Dôme

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Revivre… le temple de Mercure au temps des Gallo-romains

Vivez une expérience inédite en deux temps : une visite guidée exclusive à l’intérieur du sanctuaire du temple de Mercure, suivie d’un voyage immersif en réalité virtuelle au cœur du IIe siècle !

Espace muséographique temple de Mercure Temple de Mercure 63870 Orcines Orcines 63870 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://volcan.puy-de-dome.fr/accueil.html »}]

Revivre… le temple de Mercure au temps des Gallo-romains

©T. Perrin