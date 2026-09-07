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Visite du temple de Mercure et séance de réalité virtuelle, Espace muséographique temple de Mercure, Orcines

vendredi 18 septembre 2026 · Espace muséographique temple de Mercure · Orcines

Visite du temple de Mercure et séance de réalité virtuelle, Espace muséographique temple de Mercure, Orcines

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Espace muséographique temple de Mercure
Adresse
Temple de Mercure 63870 Orcines
Ville
63870 Orcines
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
Limité à 15 personnes

Visite du temple de Mercure et séance de réalité virtuelle Vendredi 18 septembre, 11h30, 14h00, 15h00, 16h00 Espace muséographique temple de Mercure Puy-de-Dôme

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T11:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

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Espace muséographique temple de Mercure Temple de Mercure 63870 Orcines Orcines 63870 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://volcan.puy-de-dome.fr/accueil.html »}]
Revivre… le temple de Mercure au temps des Gallo-romains

©T. Perrin

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