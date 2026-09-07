Visite du temple de Mercure et séance de réalité virtuelle, Espace muséographique temple de Mercure, Orcines
vendredi 18 septembre 2026 · Espace muséographique temple de Mercure · Orcines
Informations pratiques
Visite du temple de Mercure et séance de réalité virtuelle Vendredi 18 septembre, 11h30, 14h00, 15h00, 16h00 Espace muséographique temple de Mercure Puy-de-Dôme
Limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T11:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Revivre… le temple de Mercure au temps des Gallo-romains
Vivez une expérience inédite en deux temps : une visite guidée exclusive à l’intérieur du sanctuaire du temple de Mercure, suivie d’un voyage immersif en réalité virtuelle au cœur du IIe siècle !
Espace muséographique temple de Mercure Temple de Mercure 63870 Orcines Orcines 63870 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://volcan.puy-de-dome.fr/accueil.html »}]
Revivre… le temple de Mercure au temps des Gallo-romains
©T. Perrin
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