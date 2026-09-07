Visite guidée du centre de maintenance du Panoramique des Dômes, Maison de Site, Orcines

Informations pratiques

Visite guidée du centre de maintenance du Panoramique des Dômes Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Maison de Site Puy-de-Dôme

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Entrez dans les coulisses du train à crémaillère : découvrez le centre de maintenance, le poste de commandement, le quotidien des mainteneurs et le rôle essentiel du régulateur.

Maison de Site Panoramique des Dômes 63870 Orcines Orcines 63870 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html »}]

Entrez dans les coulisses du train à crémaillère : découvrez le centre de maintenance, le poste de commandement, le quotidien des mainteneurs et le rôle essentiel du régulateur.

© H. Derus