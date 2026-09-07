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AGENDA · Orcines

Visite guidée du centre de maintenance du Panoramique des Dômes, Maison de Site, Orcines

samedi 19 septembre 2026 · Maison de Site · Orcines

Visite guidée du centre de maintenance du Panoramique des Dômes, Maison de Site, Orcines

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison de Site
Adresse
Panoramique des Dômes 63870 Orcines
Ville
63870 Orcines
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
Limité à 20 personnes

Visite guidée du centre de maintenance du Panoramique des Dômes Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Maison de Site Puy-de-Dôme

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Entrez dans les coulisses du train à crémaillère : découvrez le centre de maintenance, le poste de commandement, le quotidien des mainteneurs et le rôle essentiel du régulateur.

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Entrez dans les coulisses du train à crémaillère : découvrez le centre de maintenance, le poste de commandement, le quotidien des mainteneurs et le rôle essentiel du régulateur.

© H. Derus

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