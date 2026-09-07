Visite guidée du centre de maintenance du Panoramique des Dômes, Maison de Site, Orcines
samedi 19 septembre 2026 · Maison de Site · Orcines
Informations pratiques
Visite guidée du centre de maintenance du Panoramique des Dômes Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Maison de Site Puy-de-Dôme
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Entrez dans les coulisses du train à crémaillère : découvrez le centre de maintenance, le poste de commandement, le quotidien des mainteneurs et le rôle essentiel du régulateur.
Maison de Site Panoramique des Dômes 63870 Orcines Orcines 63870 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://volcan.puy-de-dome.fr/agenda.html »}]
Entrez dans les coulisses du train à crémaillère : découvrez le centre de maintenance, le poste de commandement, le quotidien des mainteneurs et le rôle essentiel du régulateur.
© H. Derus
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