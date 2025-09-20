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AGENDA · Rémalard en Perche

Découverte du bridge Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

mardi 6 octobre 2026 · Bellou sur Huisne · Rémalard en Perche

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Bellou sur Huisne
Adresse
2B Rue de l'Huisne
Ville
61110 Rémalard en Perche
Département
Orne
Tarif

Rémalard en Perche

Découverte du bridge

Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 18:00:00
fin : 2026-10-20 20:00:00

Date(s) :
2026-10-06 2026-10-13 2026-10-20

Le Club de Bridge Nogentais vous propose une initiation ou une redécouverte de ce jeu de cartes.

Réflexion, mémoire, gestion du stress, convivialité au programme !

Gratuit et sans engagement. Informations au 06 73 46 05 49 ou 06 31 70 68 74.

Pratique à la médiathèque Le Passage 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche.   .

Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93  lepassage@remalardenperche.fr

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English : Découverte du bridge

L’événement Découverte du bridge Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CdC Coeur du Perche

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