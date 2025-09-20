Découverte du bridge Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

mardi 6 octobre 2026 · Bellou sur Huisne · Rémalard en Perche

Informations pratiques

Rémalard en Perche

Découverte du bridge

Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 18:00:00

fin : 2026-10-20 20:00:00

Date(s) :

2026-10-06 2026-10-13 2026-10-20

Le Club de Bridge Nogentais vous propose une initiation ou une redécouverte de ce jeu de cartes.

Réflexion, mémoire, gestion du stress, convivialité au programme !

Gratuit et sans engagement. Informations au 06 73 46 05 49 ou 06 31 70 68 74.

Pratique à la médiathèque Le Passage 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

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English : Découverte du bridge

L’événement Découverte du bridge Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CdC Coeur du Perche