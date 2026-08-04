Découverte du Casque VR Atelier numérique Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Centre-ville Limoges
jeudi 6 août 2026 · BFM Centre-ville · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Découverte du Casque VR Atelier numérique Bibliothèque francophone multimédia de Limoges
BFM Centre-ville 2 Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-06 16:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Explorez une nouvelle dimension avec le casque réalité virtuelle et découvrez des ambiances immersives.
Sur inscription. Pour les 8 ans et +
GITE / Salle de formation. .
BFM Centre-ville 2 Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 53
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English : Découverte du Casque VR Atelier numérique Bibliothèque francophone multimédia de Limoges
L’événement Découverte du Casque VR Atelier numérique Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Limoges Métropole
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