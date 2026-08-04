UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Limoges

Découverte du Casque VR Atelier numérique Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Centre-ville Limoges

jeudi 6 août 2026 · BFM Centre-ville · Limoges

Découverte du Casque VR Atelier numérique Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Centre-ville Limoges

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
BFM Centre-ville
Adresse
2 Place Aimé Césaire
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif

Limoges

Découverte du Casque VR Atelier numérique Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

BFM Centre-ville 2 Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-06 16:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Explorez une nouvelle dimension avec le casque réalité virtuelle et découvrez des ambiances immersives.
Sur inscription. Pour les 8 ans et +

GITE / Salle de formation.   .

BFM Centre-ville 2 Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 53 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte du Casque VR Atelier numérique Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

L’événement Découverte du Casque VR Atelier numérique Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Limoges Métropole

À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)