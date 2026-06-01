Découverte du dernier moulin en fonctionnement sur l’Ance du Nord, LE MOULIN D’ANCETTE, Saint-Julien-d’Ance
Découverte du dernier moulin en fonctionnement sur l’Ance du Nord, LE MOULIN D’ANCETTE, Saint-Julien-d’Ance dimanche 28 juin 2026.
Découverte du dernier moulin en fonctionnement sur l’Ance du Nord Dimanche 28 juin, 14h30 LE MOULIN D’ANCETTE Haute-Loire
ENTRÉE LIBRE, PARTICIPATION LIBRE
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Vous découvrirez lors de visites guidées par des bénévoles passionnés, le moulin, son histoire, des démonstrations de fabrication de la farine et « Le petit musée de JOJO » avec sa collection d’outils anciens.
AIRE DE PIQUE-NIQUE et JEUX POUR ENFANTS à proximité
LE MOULIN D’ANCETTE 666, route du Pont Bleu,43500 SAINT-JULIEN D’ANCE Saint-Julien-d’Ance 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « amisdesaintjuliendance@gmail.com »}]
Vous découvrirez lors de visites guidées, le moulin, son histoire, des démonstrations de fabrication de la farine et « Le petit musée de JOJO » avec sa collection d’outils anciens
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