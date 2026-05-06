Fête d’été Saint-Julien-d’Ance
Fête d’été Saint-Julien-d’Ance samedi 4 juillet 2026.
Saint-Julien-d’Ance
Fête d’été
Le Bourg Saint-Julien-d’Ance Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le comité des fêtes organise la traditionnelle fête d’été, avec une marche (2 parcours) à 18h au départ de la mairie, suivie d’un repas champêtre (poulet basquaise et dessert sur réservation).
Feux d’artifice en soirée.
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Le Bourg Saint-Julien-d’Ance 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 55 21 84
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English :
The Comité des Fêtes organizes the traditional summer festival, with a walk (2 routes) at 6pm starting from the Town Hall, followed by a country-style meal (poulet basquaise and dessert booking required).
Fireworks in the evening.
L’événement Fête d’été Saint-Julien-d’Ance a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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