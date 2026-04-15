Journées du patrimoine de pays et des moulins Ancette Saint-Julien-d’Ance

Saint-Julien-d’Ance

Journées du patrimoine de pays et des moulins

Ancette 666 route du pont bleu Saint-Julien-d’Ance Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:30:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Venez découvrir ou redécouvrir le moulin d’Ancette à l’occasion de ces journées du patrimoine de pays et des moulins !

Vous pourrez également visiter le musée des outils anciens.

D’autres animations sont prévues.

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Ancette 666 route du pont bleu Saint-Julien-d’Ance 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 77 33 35 amisdesaintjuliendance@gmail.com

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English :

Come and discover or rediscover the Ancette mill on the occasion of these country heritage and mill days!

You can also visit the antique tools museum.

Other events are also planned.

L’événement Journées du patrimoine de pays et des moulins Saint-Julien-d’Ance a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay