Visite du Moulin d’Ancette Ancette Saint-Julien-d’Ance
Visite du Moulin d’Ancette Ancette Saint-Julien-d’Ance dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Julien-d’Ance
Visite du Moulin d’Ancette
Ancette 666 route du pont bleu Saint-Julien-d’Ance Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:30:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30
Venez découvrir le Moulin d’Ancette, restauré par l’association des Amis de Saint Julien d’Ance.
Vous découvrirez lors des visites, ce dernier moulin en fonctionnement sur l’Ance du Nord et le petit musée de Jojo avec sa collection d’outils anciens.
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Ancette 666 route du pont bleu Saint-Julien-d’Ance 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes amisdesaintjuliendance@gmail.com
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English :
Come and discover the Moulin d’Ancette, restored by the Association des Amis de Saint Julien d’Ance.
During your visit, you’ll discover the last working mill on the Ance du Nord and Jojo’s little museum with its collection of old tools.
L’événement Visite du Moulin d’Ancette Saint-Julien-d’Ance a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay