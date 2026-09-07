Découverte du DevOps, La Cantine Quimper, Quimper

Informations pratiques

Découverte du DevOps Mardi 29 septembre, 08h30 La Cantine Quimper Finistère

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T08:30:00+02:00 – 2026-09-29T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-29T08:30:00+02:00 – 2026-09-29T10:30:00+02:00

Vous vous demandez comment les entreprises accélèrent leurs développements tout en garantissant la qualité et la fiabilité de leurs applications ?

Venez assister à la 4ème édition de l’Œil de l’Expert·e sur le DevOps organisée par le groupe ENI en collaboration avec la French Tech Brest Bretagne Ouest.

Au programme : les principes clés du DevOps, les bonnes pratiques, l’automatisation, l’intégration continue, ainsi que des exemples concrets de mise en œuvre.

Que vous soyez développeur·euse, administrateur·rice système, chef·fe de projet ou simplement curieux·euse, cette session vous permettra de mieux comprendre une approche devenue incontournable dans le monde de l’IT.

Mardi 29 septembre | 8h30 – 11h00

A La Cantine Coworking, 2 rue François Briant de Laubrière, Quimper

La Cantine Quimper 2 rue François Briant de Laubrière, 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://forms.fillout.com/t/2UzPu7TqLYus »}]

Atelier pour les experts