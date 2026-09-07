Découverte du DevOps, La Cantine Quimper, Quimper
mardi 29 septembre 2026 · La Cantine Quimper · Quimper
Informations pratiques
Découverte du DevOps Mardi 29 septembre, 08h30 La Cantine Quimper Finistère
Inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T08:30:00+02:00 – 2026-09-29T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-29T08:30:00+02:00 – 2026-09-29T10:30:00+02:00
Vous vous demandez comment les entreprises accélèrent leurs développements tout en garantissant la qualité et la fiabilité de leurs applications ?
Venez assister à la 4ème édition de l’Œil de l’Expert·e sur le DevOps organisée par le groupe ENI en collaboration avec la French Tech Brest Bretagne Ouest.
Au programme : les principes clés du DevOps, les bonnes pratiques, l’automatisation, l’intégration continue, ainsi que des exemples concrets de mise en œuvre.
Que vous soyez développeur·euse, administrateur·rice système, chef·fe de projet ou simplement curieux·euse, cette session vous permettra de mieux comprendre une approche devenue incontournable dans le monde de l’IT.
Mardi 29 septembre | 8h30 – 11h00
A La Cantine Coworking, 2 rue François Briant de Laubrière, Quimper
La Cantine Quimper 2 rue François Briant de Laubrière, 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://forms.fillout.com/t/2UzPu7TqLYus »}]
Atelier pour les experts
À voir aussi à Quimper (Finistère)
- Le no-code au service des TPE : créez votre premier outil métier !, La Cantine Quimper – Coworking, Quimper 10 septembre 2026
- Dispositifs BINGO & ORION, Technopole Quimper-Cornouaille, Quimper 15 septembre 2026
- Visite de la chapelle du Saint-Esprit, Chapelle du Saint-Esprit, Quimper 18 septembre 2026
- De source sûre – Le patrimoine hydraulique, JEP 2026 – rue de la déesse, Quimper 18 septembre 2026
- Premiers regards, regards contemporains, Hôtel de Ville et d’agglomération – Quimper, Quimper 18 septembre 2026