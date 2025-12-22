Découverte du Fly HeArt®, Atelier Danse Pontarlier
Découverte du Fly HeArt®, Atelier Danse Pontarlier samedi 7 février 2026.
Découverte du Fly HeArt®
Atelier Danse 20 rue Jean Mermoz Pontarlier Doubs
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Début : 2026-02-07 10:30:00
fin : 2026-02-07 11:30:00
2026-02-07
De 10h30 à11h30 pour les enfants de 8 à 12 ans et de 10h45 à 12h45 pour les ados adultes.
Organisé par l’Association Evidanse25.
Venez déployez vos ailes et tonifier votre corps en découvrant le Fly HeArt® Danse aérienne dans les hamacs. .
Atelier Danse 20 rue Jean Mermoz Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 29 30 58 laetitia.houser25@orange.fr
