Découverte du four troglodytique de L’Hermitage, Four de l’Hermitage, Pontoise

Informations pratiques

Découverte du four troglodytique de L’Hermitage 19 et 20 septembre Four de l’Hermitage Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le quartier peint par Pissarro et ses amis, faites un tour au four à pain creusé dans la roche pour en découvrir le fonctionnement… et les saveurs ! Vous pourrrez faire cuire votre pâte et la déguster sur place.

Situé en face du 19 rue Adrien Lemoine

Four de l’Hermitage 19 rue Adrien-Lemoine 95300 Pontoise Pontoise 95300 L’Hermitage Val-d’Oise Île-de-France 01 30 31 24 95 https://fourtroglo.jf-doucet.com/ https://www.facebook.com/hermitage.patrimoine Le four dans le quartier de l’Hermitage à Pontoise est le vestige d’une activité maraichère et viti-vinicole autrefois prospère autour du pressoir de d’Hastrel. Le four se trouve au milieu des paysages impressionnistes peints par C. Pissarro, P. Cézanne ou L. Piette. À deux pas, se trouvent les dernières habitations troglodytiques de l’Hermitage qui rendent le lieu insolite. Elles sont les vestiges d’une intense activité d’extraction de pierre à bâtir. À deux pas de ces carrières, déguster du pain cuit à l’ancienne est l’occasion de rappeler aux visiteurs l’histoire de très anciens métiers : boulangers, laboureurs, journaliers, vignerons et carriers et d’évoquer les conditions de vie de Jehan Rousseau, premier troglodyte connu de l’Hermitage dont les traces remontent à 1620. Parking

Visite libre

Ville de Pontoise