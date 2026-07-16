UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pontoise

Découverte du four troglodytique de L’Hermitage, Four de l’Hermitage, Pontoise

samedi 19 septembre 2026 · Four de l'Hermitage · Pontoise

Découverte du four troglodytique de L’Hermitage, Four de l’Hermitage, Pontoise

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Four de l'Hermitage
Adresse
19 rue Adrien-Lemoine 95300 Pontoise
Ville
95300 Pontoise
Département
Val-d'Oise

Découverte du four troglodytique de L’Hermitage 19 et 20 septembre Four de l’Hermitage Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le quartier peint par Pissarro et ses amis, faites un tour au four à pain creusé dans la roche pour en découvrir le fonctionnement… et les saveurs ! Vous pourrrez faire cuire votre pâte et la déguster sur place.
Situé en face du 19 rue Adrien Lemoine

Four de l’Hermitage 19 rue Adrien-Lemoine 95300 Pontoise Pontoise 95300 L’Hermitage Val-d’Oise Île-de-France 01 30 31 24 95 https://fourtroglo.jf-doucet.com/ https://www.facebook.com/hermitage.patrimoine Le four dans le quartier de l’Hermitage à Pontoise est le vestige d’une activité maraichère et viti-vinicole autrefois prospère autour du pressoir de d’Hastrel. Le four se trouve au milieu des paysages impressionnistes peints par C. Pissarro, P. Cézanne ou L. Piette. À deux pas, se trouvent les dernières habitations troglodytiques de l’Hermitage qui rendent le lieu insolite. Elles sont les vestiges d’une intense activité d’extraction de pierre à bâtir. À deux pas de ces carrières, déguster du pain cuit à l’ancienne est l’occasion de rappeler aux visiteurs l’histoire de très anciens métiers : boulangers, laboureurs, journaliers, vignerons et carriers et d’évoquer les conditions de vie de Jehan Rousseau, premier troglodyte connu de l’Hermitage dont les traces remontent à 1620. Parking
Visite libre

Ville de Pontoise

À voir aussi à Pontoise (Val-d'Oise)