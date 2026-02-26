Découverte du Jardin botanique Place des Droits de l’Homme Mazet-Saint-Voy

Mazet-Saint-Voy

Découverte du Jardin botanique

Place des Droits de l’Homme Jardin botanique Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Visite guidée du jardin botanique Christian Grosclaude avec Dany Perrier, botaniste. Fleurs, plantes à l’étage montagnard.

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Place des Droits de l’Homme Jardin botanique Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

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English :

Guided tour of the Christian Grosclaude botanical garden with botanist Dany Perrier. Flowers and plants of the mountain region.

L’événement Découverte du Jardin botanique Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme du Haut-Lignon