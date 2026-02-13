Découverte du jardin de la pension de famille Habitat et Humanisme du Galoubet, Jardin de la pension de famille le galoubet, Clermont-Ferrand
Découverte du jardin de la pension de famille Habitat et Humanisme du Galoubet, Jardin de la pension de famille le galoubet, Clermont-Ferrand vendredi 5 juin 2026.
Découverte du jardin de la pension de famille Habitat et Humanisme du Galoubet Vendredi 5 juin, 14h30 Jardin de la pension de famille le galoubet Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00
Découverte, échanges, land art
Jardin de la pension de famille le galoubet 8 rue vaucanson 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Montferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0662799563 https://www.habitat-humanisme.org/associations/habitat-humanisme-auvergne-2/ Proche de l’arrêt Stade Marcel Michelin du tram A
Découverte, échanges, land art
©Ministère de la Culture
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