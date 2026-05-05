Découverte du Jardin des Apiculteurs : Atelier « Bien vivre au naturel », Jardin de l’apiculteur, Arronville
Découverte du Jardin des Apiculteurs : Atelier « Bien vivre au naturel », Jardin de l’apiculteur, Arronville samedi 6 juin 2026.
Découverte du Jardin des Apiculteurs : Atelier « Bien vivre au naturel » Samedi 6 juin, 15h00 Jardin de l’apiculteur Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Samedi de 15h à 17h : Atelier « Bien vivre au naturel » soutenu par le PNR, organisé par Eric et Xavier sur le théme de « l’abeille et ses prédateurs ».
Jardin de l’apiculteur 2 cour des coquelicots 95810 Arronville Arronville 95810 Val-d’Oise Île-de-France 06 11 38 08 40 [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/shop.php?event=les-abeilles-domestiques-et-leurs-predateurs&multi=40520&color=407377&color=407377&from_multi=1 »}]
Atelier « Bien vivre au naturel »
© Eric LEVENS
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