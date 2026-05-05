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Découverte du Jardin des Apiculteurs : Atelier « Bien vivre au naturel », Jardin de l’apiculteur, Arronville

Découverte du Jardin des Apiculteurs : Atelier « Bien vivre au naturel », Jardin de l’apiculteur, Arronville

Découverte du Jardin des Apiculteurs : Atelier « Bien vivre au naturel », Jardin de l’apiculteur, Arronville samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardin de l'apiculteur

Adresse : 2 cour des coquelicots 95810 Arronville

Ville : 95810 Arronville

Département : Val-d'Oise

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Découverte du Jardin des Apiculteurs : Atelier « Bien vivre au naturel » Samedi 6 juin, 15h00 Jardin de l’apiculteur Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Samedi de 15h à 17h : Atelier « Bien vivre au naturel » soutenu par le PNR, organisé par Eric et Xavier sur le théme de « l’abeille et ses prédateurs ».

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Atelier « Bien vivre au naturel »

© Eric LEVENS

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