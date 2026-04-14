Découverte du jardin d’inspiration médiévale de Chaumont, Jardin d’inspiration médiévale, Chaumont

Découverte du jardin d’inspiration médiévale de Chaumont 6 et 7 juin Jardin d’inspiration médiévale Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Vous pourrez découvrir ce jardin d’inspiration médiévale au pied du donjon des comtes de Champagne d’accès libre.

Après cette balade, pour pourrez vous rendre à la fête médiévale de Chaumont, les 6 et 7 juin, au square Phlippe Lebon (gratuit).

Jardin d’inspiration médiévale Esplanade du Donjon 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 0672 79 26 20 Au pied du donjon de Chaumont, sur l’esplanade du Donjon des comtes de Champagne, le majestueux jardin d’inspiration médiévale vous accueille toute l’année. Il est riche de plantes aromatiques, médicinales, magiques, de légumineuses et de plantes tinctoriales. Vous découvrirez aussi son verger et sa roseraie. Chaque carré est entouré d’un plessis. Le centre du jardin est occupé par une margelle de puits orné des 4 points cardinaux. parking sur place

Vous pourrez découvrir ce jardin d’inspiration médiévale au pied du donjon des comtes de Champagne d’accès libre.

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