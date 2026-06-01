Découverte du Jardin partagé Ver Têtu, Jardin Ver Têtu, Paris

Découverte du Jardin partagé Ver Têtu 27 juin – 29 août Jardin Ver Têtu Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T14:30:00+02:00 – 2026-08-29T17:00:00+02:00

Niché au coeur de la Cité Michelet, le jardin partagé Ver Têtu, situé dans le square Magny-Têtu, est un vrai have de verdure. Le jardin est ouvert aux horaires des parcs publics de la ville de Paris, mais si vous souhaitez rencontrer les jardiniers bénévoles, n’hésitez pas à passer lors d’une permanence jardin !

Jardin Ver Têtu 10 rue Colette Magny 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0610494537 https://rqparis19.org/jardin-ver-tetu/ Niché au coeur de la Cité Michelet, le jardin partagé Ver Têtu, situé dans le square Magny-Têtu, est un vrai have de verdure.

Le jardin est ouvert aux horaires des prcs public de la ville de Paris, mais si vous souhaitez rencontrer les jardiniers bénévoles, n’hésitez pas à passer lors d’une permanence jardin !

Visite libre du jardin partagé Ver Têtu