Découverte du Jardin partagé Ver Têtu, Jardin Ver Têtu, Paris
Découverte du Jardin partagé Ver Têtu, Jardin Ver Têtu, Paris samedi 27 juin 2026.
Découverte du Jardin partagé Ver Têtu 27 juin – 29 août Jardin Ver Têtu Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T14:30:00+02:00 – 2026-08-29T17:00:00+02:00
Niché au coeur de la Cité Michelet, le jardin partagé Ver Têtu, situé dans le square Magny-Têtu, est un vrai have de verdure. Le jardin est ouvert aux horaires des parcs publics de la ville de Paris, mais si vous souhaitez rencontrer les jardiniers bénévoles, n’hésitez pas à passer lors d’une permanence jardin !
Jardin Ver Têtu 10 rue Colette Magny 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0610494537 https://rqparis19.org/jardin-ver-tetu/ Niché au coeur de la Cité Michelet, le jardin partagé Ver Têtu, situé dans le square Magny-Têtu, est un vrai have de verdure.
Le jardin est ouvert aux horaires des prcs public de la ville de Paris, mais si vous souhaitez rencontrer les jardiniers bénévoles, n’hésitez pas à passer lors d’une permanence jardin !
Visite libre du jardin partagé Ver Têtu
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