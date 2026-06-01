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Découverte du Jardin partagé Ver Têtu, Jardin Ver Têtu, Paris

Découverte du Jardin partagé Ver Têtu, Jardin Ver Têtu, Paris

Découverte du Jardin partagé Ver Têtu, Jardin Ver Têtu, Paris samedi 27 juin 2026.

Lieu : Jardin Ver Têtu

Adresse : 10 rue Colette Magny 75019 Paris

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Découverte du Jardin partagé Ver Têtu 27 juin – 29 août Jardin Ver Têtu Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T14:30:00+02:00 – 2026-08-29T17:00:00+02:00

Niché au coeur de la Cité Michelet, le jardin partagé Ver Têtu, situé dans le square Magny-Têtu, est un vrai have de verdure. Le jardin est ouvert aux horaires des parcs publics de la ville de Paris, mais si vous souhaitez rencontrer les jardiniers bénévoles, n’hésitez pas à passer lors d’une permanence jardin !

Jardin Ver Têtu 10 rue Colette Magny 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0610494537 https://rqparis19.org/jardin-ver-tetu/ Niché au coeur de la Cité Michelet, le jardin partagé Ver Têtu, situé dans le square Magny-Têtu, est un vrai have de verdure.
Le jardin est ouvert aux horaires des prcs public de la ville de Paris, mais si vous souhaitez rencontrer les jardiniers bénévoles, n’hésitez pas à passer lors d’une permanence jardin !
Visite libre du jardin partagé Ver Têtu

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