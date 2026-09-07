Découverte du langage sifflé, Château fort-Musée Pyrénéen, Lourdes

Informations pratiques

Découverte du langage sifflé Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h30, 16h00 Château fort-Musée Pyrénéen Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Comment les bergers communiquaient d’une vallée à une autre ? Comment avertissaient-ils d’une urgence ? En sifflant ! Venez écouter un dialogue sifflé depuis le haut du Château fort…

Château fort-Musée Pyrénéen 25 Rue du Fort, 65100 Lourdes, France Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562423737 http://www.chateaufort-lourdes.fr Édifié sur un piton rocheux, comme en lévitation entre ciel et terre, le château fort – Musée Pyrénéen de Lourdes domine avec majesté la cité mariale.

Avec plus de mille ans d’histoire, ce grand vaisseau de pierre invite à voyager dans le temps. Tour à tour résidence comtale, place forte, prison royale et caserne, le château fort a su braver le temps et d’innombrables assauts pour devenir aujourd’hui musée Pyrénéen.

Comment les bergers communiquaient d’une vallée à une autre ? Comment avertissaient-ils d’une urgence ? En sifflant ! Venez écouter un dialogue sifflé depuis le haut du Château fort…

© Lo siular d’aas