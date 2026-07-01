Découverte du Manoir de Pont-de-Metz – ses constructions, ses extérieurs et quatre siècles d’histoire., Manoir de Pont-de-Metz, Pont-de-Metz

Informations pratiques

Découverte du Manoir de Pont-de-Metz – ses constructions, ses extérieurs et quatre siècles d’histoire. Dimanche 20 septembre, 14h15, 16h45 Manoir de Pont-de-Metz Somme

8€/personne – Gratuité pour enfants -10 ans accompagnés, sauf groupes scolaires – réservation recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:45:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découverte des extérieurs du Manoir et de son histoire

Visites exclusivement guidées, assurées par le propriétaire. Réservation recommandée par téléphone (03.22.33.05.18) ou courriel (accueil@manoir-pontdemetz.fr)

Ouverture des portes le dimanche à 14h15 et 16h45. Départ de la visite respectivement à 14h30 et 17h. Durée approximative de la visite: 1h30. Accès : présence de parkings publics à proximité

Le Manoir du Pont de Metz est un ancien fief noble, ayant appartenu de 1613 à la moitié du XIX° à la famille Lesieurre de Croissy. Les premiers du nom connus furent Alexandre Le Sieurre, procureur du Roy, bailli du Pont-de-Metz et Nicolas Le Sieurre, qui fut notamment avocat, procureur du Roy, conseiller du roy et bailly général du Temporel de l’Evêché d’Amiens et de l’abbaye de St Martin aux Jumeaux. Leurs descendants ont aussi servi fidèlement, notamment la Monarchie, en qualité d’Officiers dans les Gardes du Corps du Roy et, concernant François Ignace Lessieure de Croissy – gendre et associé de François Robichon de la Guerinière, célèbre écuyer et maître de l’équitation française,- comme Ecuyer du Roy et directeur associé de l’ancien manège royal des Tuileries.

Le Manoir et son pigeonnier féodal à échelle tournante, édifiés en 1616 et sa serre adossée du XIXème siècle, attribuée à Guillot Pelletier, est un domaine respectueux de la biodiversité. Son parc d’agrément avec son jardin d’agrément, d’une surface de 4 hectares, comprend de nombreuses espèces d’arbres endémiques, dont certains plus que centenaires et rares (hêtres pourpres, Frênes, alignements d’ormes champêtres majestueux et de tilleuls …) et arbustes, un plan d’eau ancien vivier, un espace avec roseraie jardinée et un espace naturel champêtre dont une partie boisée. Le tout accueille une faune diverse sauvage.

Pour en savoir plus ou nous joindre: 03.22.33.05.18 ou accueil@manoir-pontdemetz.fr

Manoir de Pont-de-Metz 23 rue de l’Eau, 80480 PONT DE METZ Pont-de-Metz 80480 Somme Hauts-de-France +33 (0) 3 22 33 05 18 http://www.manoir-pontdemetz.fr https://www.parcsetjardins.fr/jardins/1828-manoir-de-pont-de-metz [{« type »: « phone », « value »: « 03.22.33.05.18 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@manoir-pontdemetz.fr »}] [{« link »: « http://www.manoir-pontdemetz.com »}, {« link »: « mailto:accueil@manoir-pontdemetz.fr »}] Le Manoir du Pont de Metz est un ancien fief noble, ayant appartenu de 1613 à la moitié du XIX° à la famille Lesieurre de Croissy. Les premiers du nom connus furent Alexandre Le Sieurre, procureur du Roy, bailli du Pont-de-Metz et Nicolas Le Sieurre, qui fut notamment avocat, procureur du Roy, conseiller du roy et bailly général du Temporel de l’Evêché d’Amiens et de l’abbaye de St Martin aux Jumeaux. Leurs descendants ont aussi servi fidèlement, notamment la Monarchie, en qualité d’Officiers dans les Gardes du Corps du Roy et, concernant François Ignace Lessieure de Croissy – gendre et associé de François Robichon de la Guerinière, célèbre écuyer et maître de l’équitation française,- comme Ecuyer du Roy et directeur associé de l’ancien manège royal des Tuileries.

Le Manoir et son pigeonnier féodal à échelle tournante, édifiés en 1616 et sa serre adossée du XIXème siècle, attribuée à Guillot Pelletier, est un domaine respectueux de la biodiversité. Son parc d’agrément avec son jardin d’agrément, d’une surface de 4 hectares, comprend de nombreuses espèces d’arbres endémiques, dont certains plus que centenaires et rares (hêtres pourpres, Frênes, alignements d’ormes champêtres majestueux et de tilleuls …) et arbustes, un plan d’eau ancien vivier, un espace avec roseraie jardinée et un espace naturel champêtre dont une partie boisée. Le tout accueille une faune diverse sauvage. 2 Parkings à proximité

Ouverture à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026

©G.MATHIEU