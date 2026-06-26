Pont-de-Metz

Pop-Up Cinema ALINE

Pont-de-Metz Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:00:00

fin : 2026-08-18 23:15:00

Date(s) :

2026-08-18

Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter

pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.

Food trucks sur place.

SALOUËL Plaine Jean Jaurès

Mardi 18 août

18h Visite patrimoniale RDV devant l’église

19h30 Pique-nique en musique avec Lucas Parton au piano

21h15 ALINE, film de Valérie Lemercier (2021, 2h06)

23h15 Karaoké géant autour des tubes d’une certaine

Céline…

Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter

pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.

Food trucks sur place.

SALOUËL Plaine Jean Jaurès

Mardi 18 août

18h Visite patrimoniale RDV devant l’église

19h30 Pique-nique en musique avec Lucas Parton au piano

21h15 ALINE, film de Valérie Lemercier (2021, 2h06)

23h15 Karaoké géant autour des tubes d’une certaine

Céline… .

Pont-de-Metz 80480 Somme Hauts-de-France contact@cine-st-leu.com

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English :

Twelve films under the stars—free screenings to enjoy before school starts. Movie lovers can bring folding chairs and blankets to fully enjoy

picnics with music and outdoor screenings.

Food trucks on site.

SALOU%CBL Plaine Jean Jaur%E8s

Tuesday, August 18

6:00 p.m.: Heritage tour—meet in front of the church

7:30 p.m.: Picnic with live music featuring Lucas Parton on piano

9:15 p.m.: ALINE, a film by Valérie Lemercier (2021, 2h06)

11:15 p.m.: Giant karaoke featuring the hits of a certain

Céline?

L’événement Pop-Up Cinema ALINE Pont-de-Metz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT D’AMIENS