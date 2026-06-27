Pop-Up Cinema JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE Pont-de-Metz
lundi 24 août 2026 · Pont-de-Metz
Informations pratiques
Pont-de-Metz
Pop-Up Cinema JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE
Pont-de-Metz Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 18:00:00
fin : 2026-08-24 21:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter
pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.
Food trucks sur place.
GLISY Aire de l’échaillon
Lundi 24 août
18h00 Visite patrimoniale RDV devant l’église
19h30 Pique-nique en musique avec Trio Domani
21h JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE, film d’animation de
Henry Selick (1997, 1h20) d’après le roman de Roald Dahl
dès 5 ans
Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter
pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.
Food trucks sur place.
GLISY Aire de l’échaillon
Lundi 24 août
18h00 Visite patrimoniale RDV devant l’église
19h30 Pique-nique en musique avec Trio Domani
21h JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE, film d’animation de
Henry Selick (1997, 1h20) d’après le roman de Roald Dahl
dès 5 ans .
Pont-de-Metz 80440 Somme Hauts-de-France contact@cine-st-leu.com
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English :
Twelve films under the stars—free screenings to enjoy before school starts. Movie lovers can bring folding chairs and blankets to fully enjoy
picnics with music and outdoor screenings.
Food trucks on site.
GLISY Aire de l’Échaillon
Monday, August 24
6:00 p.m.: Heritage tour—meet in front of the church
7:30 p.m.: Picnic with live music featuring Trio Domani
9:00 PM: JAMES AND THE GIANT PEA, animated film by
Henry Selick (1997, 1h20) based on the novel by Roald Dahl
Ages 5 and up
L’événement Pop-Up Cinema JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE Pont-de-Metz a été mis à jour le 2026-06-27 par OT D’AMIENS
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