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AGENDA · Pont-de-Metz

Pop-Up Cinema JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE Pont-de-Metz

lundi 24 août 2026 · Pont-de-Metz

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
80440 Pont-de-Metz
Département
Somme
Tarif
0 0 Gratuit

Pont-de-Metz

Pop-Up Cinema JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE

Pont-de-Metz Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 18:00:00
fin : 2026-08-24 21:00:00

Date(s) :
2026-08-24

Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter
pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.
Food trucks sur place.

GLISY Aire de l’échaillon
Lundi 24 août
18h00 Visite patrimoniale RDV devant l’église
19h30 Pique-nique en musique avec Trio Domani
21h JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE, film d’animation de
Henry Selick (1997, 1h20) d’après le roman de Roald Dahl
dès 5 ans
Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter
pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.
Food trucks sur place.

GLISY Aire de l’échaillon
Lundi 24 août
18h00 Visite patrimoniale RDV devant l’église
19h30 Pique-nique en musique avec Trio Domani
21h JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE, film d’animation de
Henry Selick (1997, 1h20) d’après le roman de Roald Dahl
dès 5 ans   .

Pont-de-Metz 80440 Somme Hauts-de-France   contact@cine-st-leu.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Twelve films under the stars—free screenings to enjoy before school starts. Movie lovers can bring folding chairs and blankets to fully enjoy
picnics with music and outdoor screenings.
Food trucks on site.

GLISY Aire de l’Échaillon
Monday, August 24
6:00 p.m.: Heritage tour—meet in front of the church
7:30 p.m.: Picnic with live music featuring Trio Domani
9:00 PM: JAMES AND THE GIANT PEA, animated film by
Henry Selick (1997, 1h20) based on the novel by Roald Dahl
Ages 5 and up

L’événement Pop-Up Cinema JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE Pont-de-Metz a été mis à jour le 2026-06-27 par OT D’AMIENS

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