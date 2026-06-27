Informations pratiques

Pont-de-Metz

Pop-Up Cinema JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE

Pont-de-Metz Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 18:00:00

fin : 2026-08-24 21:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter

pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.

Food trucks sur place.

GLISY Aire de l’échaillon

Lundi 24 août

18h00 Visite patrimoniale RDV devant l’église

19h30 Pique-nique en musique avec Trio Domani

21h JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE, film d’animation de

Henry Selick (1997, 1h20) d’après le roman de Roald Dahl

dès 5 ans

Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter

pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.

Food trucks sur place.

GLISY Aire de l’échaillon

Lundi 24 août

18h00 Visite patrimoniale RDV devant l’église

19h30 Pique-nique en musique avec Trio Domani

21h JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE, film d’animation de

Henry Selick (1997, 1h20) d’après le roman de Roald Dahl

dès 5 ans .

Pont-de-Metz 80440 Somme Hauts-de-France contact@cine-st-leu.com

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English :

Twelve films under the stars—free screenings to enjoy before school starts. Movie lovers can bring folding chairs and blankets to fully enjoy

picnics with music and outdoor screenings.

Food trucks on site.

GLISY Aire de l’Échaillon

Monday, August 24

6:00 p.m.: Heritage tour—meet in front of the church

7:30 p.m.: Picnic with live music featuring Trio Domani

9:00 PM: JAMES AND THE GIANT PEA, animated film by

Henry Selick (1997, 1h20) based on the novel by Roald Dahl

Ages 5 and up

L’événement Pop-Up Cinema JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE Pont-de-Metz a été mis à jour le 2026-06-27 par OT D’AMIENS