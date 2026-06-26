UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pop-Up Cinema PADDINGTON 2 Pont-de-Metz

Pop-Up Cinema PADDINGTON 2 Pont-de-Metz mercredi 19 août 2026.

Ville
80440 Pont-de-Metz
Département
Somme
Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
0 0 Gratuit

Pont-de-Metz

Pop-Up Cinema PADDINGTON 2

Pont-de-Metz Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:00:00
fin : 2026-08-19 21:15:00

Date(s) :
2026-08-19

Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter
pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.
Food trucks sur place.

BLANGY-TRONVILLE Stade Jean Tourneur
Mercredi 19 août
18h Visite patrimoniale RDV devant l’église
19h30 Pique-nique en musique avec Lucas Parton au piano
21h15 PADDINGTON 2, film de Paul King (2017, 1h43) dès
6 ans
Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter
pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.
Food trucks sur place.

BLANGY-TRONVILLE Stade Jean Tourneur
Mercredi 19 août
18h Visite patrimoniale RDV devant l’église
19h30 Pique-nique en musique avec Lucas Parton au piano
21h15 PADDINGTON 2, film de Paul King (2017, 1h43) dès
6 ans   .

Pont-de-Metz 80440 Somme Hauts-de-France   contact@cine-st-leu.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Twelve films under the stars—free screenings to enjoy before school starts. Movie lovers can bring folding chairs and blankets to
fully enjoy picnics with music and outdoor screenings.
Food trucks on site.

BLANGY-TRONVILLE Jean Tourneur Stadium
Wednesday, August 19
6:00 p.m.: Heritage tour—meet in front of the church
7:30 p.m.: Picnic with live music featuring Lucas Parton on piano
9:15 p.m.: PADDINGTON 2, directed by Paul King (2017, 1 hr 43 min), rated
6 and up

L’événement Pop-Up Cinema PADDINGTON 2 Pont-de-Metz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT D’AMIENS

À voir aussi à PONT-DE-METZ (Somme)