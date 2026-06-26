Pop-Up Cinema PADDINGTON 2 Pont-de-Metz
Pop-Up Cinema PADDINGTON 2 Pont-de-Metz mercredi 19 août 2026.
Pont-de-Metz
Pop-Up Cinema PADDINGTON 2
Pont-de-Metz Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:00:00
fin : 2026-08-19 21:15:00
Date(s) :
2026-08-19
Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter
pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.
Food trucks sur place.
BLANGY-TRONVILLE Stade Jean Tourneur
Mercredi 19 août
18h Visite patrimoniale RDV devant l’église
19h30 Pique-nique en musique avec Lucas Parton au piano
21h15 PADDINGTON 2, film de Paul King (2017, 1h43) dès
6 ans
Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter
pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.
Food trucks sur place.
BLANGY-TRONVILLE Stade Jean Tourneur
Mercredi 19 août
18h Visite patrimoniale RDV devant l’église
19h30 Pique-nique en musique avec Lucas Parton au piano
21h15 PADDINGTON 2, film de Paul King (2017, 1h43) dès
6 ans .
Pont-de-Metz 80440 Somme Hauts-de-France contact@cine-st-leu.com
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English :
Twelve films under the stars—free screenings to enjoy before school starts. Movie lovers can bring folding chairs and blankets to
fully enjoy picnics with music and outdoor screenings.
Food trucks on site.
BLANGY-TRONVILLE Jean Tourneur Stadium
Wednesday, August 19
6:00 p.m.: Heritage tour—meet in front of the church
7:30 p.m.: Picnic with live music featuring Lucas Parton on piano
9:15 p.m.: PADDINGTON 2, directed by Paul King (2017, 1 hr 43 min), rated
6 and up
L’événement Pop-Up Cinema PADDINGTON 2 Pont-de-Metz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT D’AMIENS
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