Informations pratiques

Pont-de-Metz

Pop-Up Cinema HOLA FRIDA !

Pont-de-Metz Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 18:00:00

fin : 2026-08-23 21:15:00

Date(s) :

2026-08-23

Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter

pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.

Food trucks sur place.

SAINT-SAUFLIEU Place de la Mairie

Dimanche 23 août

18h Visite patrimoniale RDV devant l’église

19h30 Pique-nique en musique avec Pocket Sunrise

21h15 HOLA FRIDA ! film d’animation d’André Kadi et

Karine Vézina (2025, 1h22) dès 6 ans

Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter

pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.

Food trucks sur place.

SAINT-SAUFLIEU Place de la Mairie

Dimanche 23 août

18h Visite patrimoniale RDV devant l’église

19h30 Pique-nique en musique avec Pocket Sunrise

21h15 HOLA FRIDA ! film d’animation d’André Kadi et

Karine Vézina (2025, 1h22) dès 6 ans .

Pont-de-Metz 80160 Somme Hauts-de-France contact@cine-st-leu.com

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English :

Twelve films under the stars—free screenings to enjoy before school starts. Movie lovers can bring folding chairs and blankets to fully enjoy

picnics with music and outdoor screenings.

Food trucks on site.

SAINT-SAUFLIEU Town Hall Square

Sunday, August 23

6:00 p.m.: Heritage tour—meet in front of the church

7:30 p.m.: Picnic with live music featuring Pocket Sunrise

9:15 p.m.: HOLA FRIDA! animated film by André Kadi and

Karine Vézina (2025, 1h22) for ages 6 and up

L’événement Pop-Up Cinema HOLA FRIDA ! Pont-de-Metz a été mis à jour le 2026-06-27 par OT D’AMIENS