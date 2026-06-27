Pop-Up Cinema HOLA FRIDA ! Pont-de-Metz
dimanche 23 août 2026 · Pont-de-Metz
Informations pratiques
Pont-de-Metz
Pop-Up Cinema HOLA FRIDA !
Pont-de-Metz Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 18:00:00
fin : 2026-08-23 21:15:00
Date(s) :
2026-08-23
Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter
pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.
Food trucks sur place.
SAINT-SAUFLIEU Place de la Mairie
Dimanche 23 août
18h Visite patrimoniale RDV devant l’église
19h30 Pique-nique en musique avec Pocket Sunrise
21h15 HOLA FRIDA ! film d’animation d’André Kadi et
Karine Vézina (2025, 1h22) dès 6 ans
Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter
pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.
Food trucks sur place.
SAINT-SAUFLIEU Place de la Mairie
Dimanche 23 août
18h Visite patrimoniale RDV devant l’église
19h30 Pique-nique en musique avec Pocket Sunrise
21h15 HOLA FRIDA ! film d’animation d’André Kadi et
Karine Vézina (2025, 1h22) dès 6 ans .
Pont-de-Metz 80160 Somme Hauts-de-France contact@cine-st-leu.com
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English :
Twelve films under the stars—free screenings to enjoy before school starts. Movie lovers can bring folding chairs and blankets to fully enjoy
picnics with music and outdoor screenings.
Food trucks on site.
SAINT-SAUFLIEU Town Hall Square
Sunday, August 23
6:00 p.m.: Heritage tour—meet in front of the church
7:30 p.m.: Picnic with live music featuring Pocket Sunrise
9:15 p.m.: HOLA FRIDA! animated film by André Kadi and
Karine Vézina (2025, 1h22) for ages 6 and up
L’événement Pop-Up Cinema HOLA FRIDA ! Pont-de-Metz a été mis à jour le 2026-06-27 par OT D’AMIENS
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