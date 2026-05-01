Découverte du massage métamorphique Espace Akasha La Rochefoucauld-en-Angoumois

La Rochefoucauld-en-Angoumois

Découverte du massage métamorphique

Espace Akasha 2 rue de l’Aumônerie La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09 15:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Voyage intérieur, pratique guidée en binôme, prévoir plaid et coussin…

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Espace Akasha 2 rue de l’Aumônerie La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 87 19 15

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English :

Inner journey, guided practice in pairs, bring plaid and cushion…

L’événement Découverte du massage métamorphique La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord