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Découverte du massage métamorphique Espace Akasha La Rochefoucauld-en-Angoumois

Découverte du massage métamorphique Espace Akasha La Rochefoucauld-en-Angoumois samedi 9 mai 2026.

Lieu : Espace Akasha

Adresse : 2 rue de l'Aumônerie

Ville : 16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois

Département : Charente

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 15 15

La Rochefoucauld-en-Angoumois

Découverte du massage métamorphique

Espace Akasha 2 rue de l’Aumônerie La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09 15:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Voyage intérieur, pratique guidée en binôme, prévoir plaid et coussin…
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Espace Akasha 2 rue de l’Aumônerie La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 87 19 15 

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English :

Inner journey, guided practice in pairs, bring plaid and cushion…

L’événement Découverte du massage métamorphique La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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