Découverte du moulin de Cropet, Moulin de Cropet, Meung-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Moulin de Cropet · Meung-sur-Loire
Informations pratiques
Découverte du moulin de Cropet Samedi 19 septembre, 10h00 Moulin de Cropet Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Nous avons la chance d’être sur un site unique en France que constitue la vallée des Mauves (Meung-sur-Loire, Huisseau-sur-Mauves, Baccon) et sur laquelle étaient bâtis une quarantaine de moulins. Notre association pour la sauvegarde de la mémoire des moulins des Mauves (AS3M) s’est donnée pour but de refaire fonctionner le dernier moulin ayant sa roue et ses mécanismes en état de marche, le moulin de Cropet. Profitez d’une visite guidée pour découvrir cet étonnant et fantastique patrimoine.
Moulin de Cropet 8 rue des Chènevières 45130 Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 18 51 36 50 https://as3m.jimdofree.com/moulin-de-cropet/ Situé sur les terres de l’évêque d’Orléans et du Chapitre-collégial Saint-Liphard de Meung. Le moulin de Cropet fut converti en moulin à papier dès 1460.
Au début du XVIIᵉ siècle, il servait à moudre les grains (et ce jusqu’en 1960, date de cessation de son activité).
Aujourd’hui, le moulin a été rénové et réhabilité afin de pouvoir faire des démonstrations de farine de meule, des visites sont organisées régulièrement. L’histoire est racontée par un meunier professionnel, avec toutes les explications sur le fonctionnement du moulin. gare SNCF station Meung sur Loire
Autoroute A10 sortie Meung sur Loire
possibilité de se garer dans la rue des Chènevières et alentours
Nous avons la chance d’être sur un site unique en France que constitue la vallée des Mauves (Meung-sur-Loire, Huisseau-sur-Mauves, Baccon) et sur laquelle étaient bâtis une quarantaine de moulins.
©AS3M
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