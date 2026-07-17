Découverte du Musée d’Art et d’Histoire, Musée d’art et d’histoire, Chaumont

Informations pratiques

Découverte du Musée d’Art et d’Histoire 19 et 20 septembre Musée d’art et d’histoire Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Installé dans les salles du palais des comtes de Champagne, le Musée d’Art et d’Histoire conserve des collections constituées à partir de la Révolution. Les saisies et les sculptures sauvées des édifices alors détruits furent regroupées dans un dépôt à Chaumont qui devint un petit musée dès 1794. Tout au long des XIXe et XXe siècles, le musée a étoffé ses collections par des dons, des achats et des dépôts de l’État.

Musée d’art et d’histoire Rue du Palais, 52000 Chaumont, France Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est 0325030199 https://www.tourisme-chaumont-champagne.com/patrimoine-culturel/musee-d-art-et-d-histoire-de-chaumont,fr,16,pcu15 Ancien palais, très remanié, des comtes de Champagne des XIIIe et XIVe siècles.

Installé dans les salles du palais des comtes de Champagne, le Musée d’Art et d’Histoire conserve des collections constituées à partir de la Révolution. Les saisies et les sculptures sauvées des dans…

©ville de Chaumont