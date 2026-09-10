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Découverte du musée de la terre de Rambervillers, Musée de la Terre, Rambervillers

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Terre · Rambervillers

Découverte du musée de la terre de Rambervillers, Musée de la Terre, Rambervillers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de la Terre
Adresse
1 rue de la Faïencerie, 88700 Rambervillers
Ville
88700 Rambervillers
Département
Vosges
Tarif
Renseignements : 03 29 65 05 03. Tarif : 5€ pour les adultes, 1€ pour les 11-18 ans

Découverte du musée de la terre de Rambervillers 19 et 20 septembre Musée de la Terre Vosges

Renseignements : 03 29 65 05 03. Tarif : 5€ pour les adultes, 1€ pour les 11-18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’histoire de la ville de Rambervillers, ainsi que son savoir-faire centré autour du grès flammé !
Ceci à travers la collection permanente du musée et l’exposition temporaire « Rambervillers du XVIème au XXème siècle ».
Des visites guidées seront également organisées dans l’après-midi.

Musée de la Terre 1 rue de la Faïencerie, 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est 03 29 65 05 03 http://www.museedelaterre.com https://www.facebook.com/musee.de.la.terre.de.rambervillers/ Les collections du musée de la Terre de Rambervillers, qui ne cessent de s’enrichir, sont représentatives de l’histoire artistique et industrielle de la région. La production faïencière attribuée à la manufacture de Rambervillers, en activité de 1738 à 1866, y est naturellement bien représentée. Le visiteur pourra également admirer cent vingt pots à pharmacie provenant de l’ancien Hôtel-Dieu.

Rambervillers fut aussi le berceau des grès flammés, nés de la rencontre entre l’industriel Alphonse Cytère et des artistes renommés de l’École de Nancy : Louis Majorelle, Pierre Claudin, Eugène Vallin, Jacques Grüber, Joseph Mougin, etc. Leurs œuvres en grès flammés de style Art nouveau y sont présentées.

Une étonnante maquette de la cité fortifiée, un diorama de la défense de la ville en 1870, ainsi qu’une salle consacrée à l’art religieux complètent agréablement la visite.
Découvrez l’histoire de la ville de Rambervillers ainsi que son savoir-faire centré autour du grès flammé !

©2c2r

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