Découverte du parc Balzac, parc Balzac, Angers

Découverte du parc Balzac 6 et 7 juin parc Balzac Maine-et-Loire

inscription sur https://boutique.destination-angers.com/visites/visites-guidees

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

A l’occasion de l’événement « Rendez-vous aux jardins », enfilez vos chaussures de marche et venez vous balader dans le parc Balzac.

Devenu espace naturel sensible en 2023, ce parc vous surprendra par sa taille et la diversité de ses espaces : de la saulaie au marais en passant par la prairie fleurie. Il est à la fois lieu de recherche, zone de refuge animale et lieu de détente pour les habitants du quartier.

Grâce à cette visite proposée par le service Angers Patrimoine, vous deviendrez incollable sur ces hectares de verdure aux portes du cœur de ville.

parc Balzac 2 boulevard du Bon Pasteur Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

A l’occasion de l’événement « Rendez-vous aux jardins », enfilez vos chaussures de marche et venez vous balader dans le parc Balzac.

© ville d’Angers. F. Chobard