Découverte du Parc Sainte-Marie avec son carillon et sa réplique de la grotte de Lourdes., Parc Sainte-Marie, Chaumont
samedi 19 septembre 2026 · Parc Sainte-Marie · Chaumont
Informations pratiques
Découverte du Parc Sainte-Marie avec son carillon et sa réplique de la grotte de Lourdes. 19 et 20 septembre Parc Sainte-Marie Haute-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite commentée sur l’histoire du lieu.
Parc Sainte-Marie Rue des Tanneries, Chaumont 52000 Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 06 87 01 23 42 Au parc Sainte-Marie, dans un magnifique écrin de verdure, se trouve une réplique de la grotte de Lourdes datant de 1922, un campanile avec un carillon de 25 cloches et les traces d’un amphithéâtre de la même période. Rendez-vous à l’entrée du Parc Sainte-Marie. Accès par la rue des Tanneries
Visite commentée sur l’histoire du lieu.
©cfesto
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