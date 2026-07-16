UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chaumont

Découverte du Parc Sainte-Marie avec son carillon et sa réplique de la grotte de Lourdes., Parc Sainte-Marie, Chaumont

samedi 19 septembre 2026 · Parc Sainte-Marie · Chaumont

Découverte du Parc Sainte-Marie avec son carillon et sa réplique de la grotte de Lourdes., Parc Sainte-Marie, Chaumont

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parc Sainte-Marie
Adresse
Rue des Tanneries, Chaumont 52000
Ville
52000 Chaumont
Département
Haute-Marne

Découverte du Parc Sainte-Marie avec son carillon et sa réplique de la grotte de Lourdes. 19 et 20 septembre Parc Sainte-Marie Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée sur l’histoire du lieu.

Parc Sainte-Marie Rue des Tanneries, Chaumont 52000 Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 06 87 01 23 42 Au parc Sainte-Marie, dans un magnifique écrin de verdure, se trouve une réplique de la grotte de Lourdes datant de 1922, un campanile avec un carillon de 25 cloches et les traces d’un amphithéâtre de la même période. Rendez-vous à l’entrée du Parc Sainte-Marie. Accès par la rue des Tanneries
Visite commentée sur l’histoire du lieu.

©cfesto

À voir aussi à Chaumont (Haute-Marne)