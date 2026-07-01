Découverte du patrimoine en péril du Vieux-Lyon : raviver, résister, réimaginer, Association Renaissance du Vieux-Lyon, Lyon

Informations pratiques

Découverte du patrimoine en péril du Vieux-Lyon : raviver, résister, réimaginer 19 et 20 septembre Association Renaissance du Vieux-Lyon Métropole de Lyon

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’origine de la création du 1er secteur sauvegardé de France en 1964 et de l’inscription sur la Liste du patrimoine de l’Unesco en 1998, découvrez le Vieux-Lyon avec notre association, sur les pas d’Annie et Régis Neyret, ses ardents défenseurs.

Visites guidées d’une durée de 2h.

Départ depuis notre association la Renaissance du Vieux Lyon située au 50 rue St Jean à 10h, 14h, 15h et 16h (dernier départ).

Groupe de 20 personnes maximum.

Association Renaissance du Vieux-Lyon 50 rue Saint- Jean 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 37 16 04 https://lyon-rvl.com/ [{« type »: « email », « value »: « contact@lyon-rvl.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.78.37.16.04 »}] METRO D VIEUX LYON – BUS TB11 SAINT PAUL

À l’origine de la création du 1er secteur sauvegardé de France en 1964 et de l’inscription sur la Liste du patrimoine de l’Unesco en 1998, découvrez le Vieux-Lyon avec notre association, sur les pas …

© Yves Neyrolles