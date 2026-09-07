Découverte du Pavillon Emile Ripert, Pavillon Emile Ripert, La Ciotat
samedi 19 septembre 2026 · Pavillon Emile Ripert · La Ciotat
Informations pratiques
Découverte du Pavillon Emile Ripert 19 et 20 septembre Pavillon Emile Ripert Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Émile Ripert était un écrivain, poète et dramaturge ciotaden. Venez découvrir le lieu où il écrivait, qui n’a pas changé depuis sa mort en 1948.
Pavillon Emile Ripert impasse du Sécadou 13600 LA CIOTAT La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « veroniqueripert@hotmail.com »}] Emile Ripert (1882-1948) poète ciotaden, professeur d’université, fit construire dans sa maison d’enfance au Sécadou un petit pavillon où il trouvait le silence nécessaire à l’écriture.
Émile Ripert était un écrivain, poète et dramaturge ciotaden. Venez découvrir le lieu où il écrivait, qui n’a pas changé depuis sa mort en 1948.
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