Découverte du Pavillon Emile Ripert, Pavillon Emile Ripert, La Ciotat

Informations pratiques

Découverte du Pavillon Emile Ripert 19 et 20 septembre Pavillon Emile Ripert Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Émile Ripert était un écrivain, poète et dramaturge ciotaden. Venez découvrir le lieu où il écrivait, qui n’a pas changé depuis sa mort en 1948.

Pavillon Emile Ripert impasse du Sécadou 13600 LA CIOTAT La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « veroniqueripert@hotmail.com »}] Emile Ripert (1882-1948) poète ciotaden, professeur d’université, fit construire dans sa maison d’enfance au Sécadou un petit pavillon où il trouvait le silence nécessaire à l’écriture.

Émile Ripert était un écrivain, poète et dramaturge ciotaden. Venez découvrir le lieu où il écrivait, qui n’a pas changé depuis sa mort en 1948.