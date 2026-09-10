Découverte du quartier du Plant à Champigny-sur-Marne, Départ de « La Fourchette », Champigny-sur-Marne

Informations pratiques

Découverte du quartier du Plant à Champigny-sur-Marne Samedi 19 septembre, 14h00 Départ de « La Fourchette » Val-de-Marne

Balade commentée gratuite, 30 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Champigny-sur-Marne vous invite à venir découvrir le quartier du Plant. Autrefois maraîcher, investi par des horticulteurs, planté d’arbres fruitiers, de deux Bois (le Bois l’Huillier et le Bois du Plant), de carrières, il a commencé à s’urbaniser avec l’installation de la gare de la Grande Ceinture en 1876.

Nous déambulerons dans ce quartier pavillonnaire, enclave calme et bucolique au cœur de la Ville, parmi ses petites rues pittoresques, ses maisons Louis Loucheur avec jardins, l’Église Sainte-Marie-Libératrice du Plant, l’École Maurice Denis Art Déco, jusqu’à son ancienne gare. Un focus sera fait sur les Bains Douches aujourd’hui disparus.

Cette balade sera l’occasion d’approcher les travaux de la future gare Champigny-Centre du Grand Paris Express ainsi que la nouvelle usine de géothermie de la Ville.

Départ de « La Fourchette » Avenue du Général de Gaulle 94500 Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne 94500 Le Tremblay Val-de-Marne Île-de-France

Circuit dans le quartier du Plant Grand Paris Express Usine de géothermie

Carte postale ancienne