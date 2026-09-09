Visite de la centrale géothermique – Champigny 2, Centrale géothermique – Champigny 2, Champigny-sur-Marne

Informations pratiques

Visite de la centrale géothermique – Champigny 2 Samedi 19 septembre, 10h00 Centrale géothermique – Champigny 2 Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Figurant parmi les précurseurs de la transition énergétique, la ville de Champigny-sur-Marne a mis en service fin 2024 un nouveau réseau de chaleur dont le mix énergétique est à 75% issu des énergies renouvelables. Il succède ainsi au réseau de chaleur historique mis en service au milieu des années 1980.

Ce réseau assure les besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire de 5 500 équivalents-logements (bailleurs sociaux, copropriétés, bâtiments communaux,…) répartis sur les quartiers du centre-ville, du Plant, du Maroc et des Quatre cités. La centrale géothermique qui alimente ce réseau de chaleur capte la ressource géothermale au Dogger à près de 1 800 mètres de profondeur grâce à un puits de production et un puits de réinjection, tous deux en composite. Elle est par ailleurs équipée de deux échangeurs de chaleur en titane de 6 MW chacun, de deux pompes à chaleur permettant une production complémentaire de 4 MW et de trois chaudières d’appoint et de secours de 10 MW chacune.

Cette centrale, figure majeure du défi industriel relevé par la ville de Champigny-sur-Marne à l’amorce de la période post-covid mêle prouesse technologique et intégration harmonieuse en milieu urbain. Elle ouvre ainsi ses portes pour des visites guidées d’une vingtaine de minutes afin de livrer ses secrets aux plus curieux d’entres vous !

Centrale géothermique – Champigny 2 29 chemin de la Planchette 94500 Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne 94500 Val-de-Marne Île-de-France 01 89 12 42 22 https://champigny-reseau-geothermie.fr/ [{« type »: « email », « value »: « epcg@mairie-champigny94.fr »}] Figurant parmi les précurseurs de la transition énergétique, la ville de Champigny-sur-Marne a mis en service fin 2024 un nouveau réseau de chaleur dont le mix énergétique est à 75% issu des énergies renouvelables. Il succède ainsi au réseau de chaleur historique mis en service au milieu des années 1980.

Ce réseau assure les besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire de 5 500 équivalents-logements (bailleurs sociaux, copropriétés, bâtiments communaux,…) répartis sur les quartiers du centre-ville, du Plant, du Maroc et des Quatre cités. La centrale géothermique qui alimente ce réseau de chaleur capte la ressource géothermale au Dogger à près de 1 800 mètres de profondeur grâce à un puits de production et un puits de réinjection, tous deux en composite. Elle est par ailleurs équipée de deux échangeurs de chaleur en titane de 6 MW chacun, de deux pompes à chaleur permettant une production complémentaire de 4 MW et de trois chaudières d’appoint et de secours de 10 MW chacune.

Cette centrale, figure majeure du défi industriel relevé par la ville de Champigny-sur-Marne à l’amorce de la période post-covid mêle prouesse technologique et intégration harmonieuse en milieu urbain. Arrêt de bus ligne 116 – ARISTIDE BRIAND

Figurant parmi les précurseurs de la transition énergétique, la ville de Champigny-sur-Marne a mis en service fin 2024 un nouveau réseau de chaleur dont le mix énergétique est à 75% issu des énergies…

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