Découverte du renouvellement urbain du Vieux La Ciotat, les ateliers du vieux la ciotat, La Ciotat

samedi 19 septembre 2026 · les ateliers du vieux la ciotat · La Ciotat

Informations pratiques

Découverte du renouvellement urbain du Vieux La Ciotat Samedi 19 septembre, 09h30 les ateliers du vieux la ciotat Bouches-du-Rhône

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Rendez-vous pour un café/discussion autour du renouvellement du centre ancien, puis balade dans la ville.

les ateliers du vieux la ciotat 7 passage Gamet, 155 bd Jean Jaures, 13600 LA CIOTAT La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0442838554 »}]

Rendez-vous pour un café/discussion autour du renouvellement du centre ancien, puis balade dans la ville.

© Ville de La Ciotat