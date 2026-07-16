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Découverte du renouvellement urbain du Vieux La Ciotat, les ateliers du vieux la ciotat, La Ciotat

samedi 19 septembre 2026 · les ateliers du vieux la ciotat · La Ciotat

Découverte du renouvellement urbain du Vieux La Ciotat, les ateliers du vieux la ciotat, La Ciotat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
les ateliers du vieux la ciotat
Adresse
7 passage Gamet, 155 bd Jean Jaures, 13600 LA CIOTAT
Ville
13600 La Ciotat
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Limité à 15 personnes

Découverte du renouvellement urbain du Vieux La Ciotat Samedi 19 septembre, 09h30 les ateliers du vieux la ciotat Bouches-du-Rhône

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Rendez-vous pour un café/discussion autour du renouvellement du centre ancien, puis balade dans la ville.

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Rendez-vous pour un café/discussion autour du renouvellement du centre ancien, puis balade dans la ville.

© Ville de La Ciotat

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