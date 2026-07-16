Découverte du renouvellement urbain du Vieux La Ciotat, les ateliers du vieux la ciotat, La Ciotat
samedi 19 septembre 2026 · les ateliers du vieux la ciotat · La Ciotat
Informations pratiques
Découverte du renouvellement urbain du Vieux La Ciotat Samedi 19 septembre, 09h30 les ateliers du vieux la ciotat Bouches-du-Rhône
Limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Rendez-vous pour un café/discussion autour du renouvellement du centre ancien, puis balade dans la ville.
les ateliers du vieux la ciotat 7 passage Gamet, 155 bd Jean Jaures, 13600 LA CIOTAT La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0442838554 »}]
Rendez-vous pour un café/discussion autour du renouvellement du centre ancien, puis balade dans la ville.
© Ville de La Ciotat
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