Découverte du site de la Chapelle Saint Étienne Journées Européennes du Patrimoine Chemin De Saint Etienne Istres

Informations pratiques

Istres

Découverte du site de la Chapelle Saint Étienne Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 19 septembre 2026 de 10h à 12h. Chemin De Saint Etienne Chapelle Saint-Etienne Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’association Saint-Étienne Renaissance a le plaisir de vous inviter à découvrir ce site exceptionnel, ouvert sur l’un des plus beaux paysages du territoire d’Istres. Découvrez l’extraordinaire aventure de la renaissance de la chapelle Saint-Étienne.

Du jour où Denis Vargin, président de l’association Saint-Étienne Renaissance, découvre ce site en 1994 jusqu’à son inauguration en 2025, plus de trente années de mobilisation, de travaux, de recherches et d’engagement collectif. À l’occasion de cette matinée, venez rencontrer les membres de l’association et Luc Fabre, auteur de l’ouvrage La chapelle Saint-Étienne présent pour une séance de dédicaces.



Richement documenté, cet ouvrage met en lumière les différentes étapes de ce chantier exceptionnel et rend hommage à toutes celles et ceux qui ont contribué à redonner vie à ce remarquable patrimoine. .

Chemin De Saint Etienne Chapelle Saint-Etienne Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

The Saint-Étienne Renaissance Association is pleased to invite you to discover this exceptional site, which overlooks one of the most beautiful landscapes in the Istres area. Discover the extraordinary story of the restoration of the Saint-Étienne Chapel.

L’événement Découverte du site de la Chapelle Saint Étienne Journées Européennes du Patrimoine Istres a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme d’Istres