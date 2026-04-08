Découverte du sous sol de Doué la Fontaine Rue de Taunay Doué-en-Anjou

Doué-en-Anjou

Découverte du sous sol de Doué la Fontaine

Rue de Taunay Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Découverte de l’univers troglodytique de Doué la Fontaine.

A Petits Pas vous fait découvrir toute une palette de caves avec des histoires, des architectures différentes, afin de vous faire découvrir comment l’activité, l’histoire de la ville, a influencé le sous-sol, et vice versa. C’est avant tout une invitation de découvrir différemment l’histoire de Doué-la-Fontaine, mais également la diversité du sous-sol de la ville, les différentes fonctions des caves mais également l’évolution de l’extraction.

Le circuit étant sur tous l’après midi, prévoir de bonnes chaussures et de quoi s’éclairer.

Pour terminer sur une note agréable, une dégustation des vins du domaine du Pont de Livier est prévue à la fin du circuit.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 23 mai 2026 de 14h à 18h. .

Rue de Taunay Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 46 51 35 15 gorecki.alain@gmail.com

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English :

Discover the troglodytic world of Doué la Fontaine.

L’événement Découverte du sous sol de Doué la Fontaine Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME